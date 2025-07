¡Colapinto en la lupa! Correrá en Silverstone pero Alpine lo evaluará carrera a carrera

Franco Colapinto continuará al volante del Alpine en el Gran Premio de Silverstone, luego de completar su quinta carrera con el equipo en Austria. Aunque inicialmente su participación parecía estar limitada a cinco fechas, desde la escudería confirmaron que el argentino seguirá compitiendo, pero bajo una evaluación constante.

Flavio Briatore, asesor de Alpine, ya había desmentido un tope de carreras: “He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para eso. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”, declaró. Sin embargo, fue claro al remarcar que su continuidad dependerá del rendimiento.

Colapinto aún no sumó puntos, pero mostró un ritmo competitivo en carrera. A pesar de los problemas del auto, considerado el más débil de la parrilla, y algunas fallas estratégicas del equipo, logró acercarse a su compañero Pierre Gasly. Donde sí necesita mejorar es en las prácticas libres, donde suele ubicarse lejos del resto.

“El auto fue un poco difícil de manejar, no muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza necesaria”, confesó tras el GP de Austria. Aunque Briatore lo apoya, también exige más: el piloto argentino deberá evitar errores y mantener su rendimiento si quiere afianzarse en la Fórmula 1.