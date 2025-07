Miguel Ángel Russo borró a 2 jugadores de Boca: Quiénes se entrenaron a contraturno

El pasado martes por la mañana, el plantel de Boca retomó las prácticas en el predio de Ezeiza luego de la temprana eliminación en el Mundial de Clubes. De cara a la primer ensayo post certamen internacional, Miguel Ángel Russo contó con el plantel completo a excepción de dos futbolistas que trabajaron a contraturno.

Cristian Lema y Esteban Rolón, jugadores que ni viajaron al certamen internacional para competir contra Benfica, Bayern Múnich y Auckland City y que tampoco serán tenidos en cuenta por el DT, hicieron prácticas en la cancha auxiliar a primera hora de la mañana.

Lema y Rolón, los dos futbolistas borrados por Miguel Ángel Russo

Ambos futbolistas tienen contrato con Boca hasta fines de este año, pero desde la dirigencia ya le comunicaron que no pondrán trabas en caso de que ambos se quieran ir en este mercado de pases. El gran problema es que hasta el momento no llegó ninguna oferta por ninguno de los dos futbolistas, por lo que por el momento seguirán entrenándose en el club, pero apartados del plantel profesional.

Lo llamativo es que fueron los únicos dos jugadores de la lista de prescindibles que Miguel Ángel Russo decidió apartar. El resto participó del entrenamiento vespertino: Marcos Rojo (contrato hasta diciembre de 2025), Sergio Romero (hasta diciembre de 2025), Frank Fabra (hasta diciembre de 2025), Luis Advíncula (hasta diciembre de 2026), Javier García (hasta diciembre de 2025), Ignacio Miramón (a préstamo hasta diciembre de 2025), Exequiel Zeballos (hasta diciembre de 2026), Marcelo Saracchi (hasta diciembre de 2027), Lucas Janson (hasta diciembre de 2027) y Agustín Martegani (hasta diciembre de 2028).

¿Hace cuánto no suman minutos Lema y Rolón en Boca?

En el caso del mediocampista, que regresó en el último mercado de pases tras su estadía en Belgrano de Córdoba, no sumó minutos desde su regreso al club y Russo tomó la decisión de no contar con él para el Mundial de Clubes. Por su parte, en lo que va del 2025, el ex Belgrano y Newell's no sumó minutos y solo fue convocado a dos partidos.