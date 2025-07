Salteños endeudados, ¿cuánto destinan de sus sueldos en gastos fijos mensualmente?

Según estimó el Banco Central, la carga mensual del pago de deudas en el ingreso familiar alcanzó el 20%, el doble que en 2024 y récord de los últimos 20 años, solo superados por los niveles registrados en 2018.

InformateSalta salió a la calle y consultó a la gente su situación, en donde de 6 encuestados 3 coincidieron con el 20% y el resto habló de un 30%, 40% y hasta un 75% en la carga mensual del pago de deudas.

Dos mujeres que visitan Salta desde Entre Ríos, explicaron "Impuestos, obra social, seguro del auto, alquiler de casa, más o menos un 20 % o un 30%, depende de la realidad de cada uno, si es un sueldo público será más".

En tanto otra mujer tambien coincidió en la carga mensual de hasta un 20% "Puede ser que sea ese el porcentaje, servicios, impuestos, cable, Luz, teléfono".

Al consultar a un adulto mayor dijo: "Es mentira, yo practicamente el 40% de mi sueldo, todos los meses, todo impuestos. Detestos las deudas, prefiero no comer pero pagar las deudas".

Otro de los encuestados dijo "Trato de ser ordenado, para no tener deudas. Algunas cosas suben hay que recortar otras, uso un 20%".

Una madre soltera también dijo a InformateSalta: "Yo soy sola con un niño y ocupo un 10% o 15%. No me meto en deudas, no saco no tengo tarjetas".

Por último, una docente dijo: "Tengo muchas deudas. Ocupo un 75% de mi sueldo, porque al no alcanzar saco prestamos y uso la tarjeta de crédito. A los docentes no nos alcanza el sueldo y nos manejamos con prestamos, para vivir y comer hasta fin de mes".