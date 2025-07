Todo lo que tenes que saber sobre la presentación de Paredes en Boca

Leandro Paredes volverá a ponerse la camiseta de Boca Juniors como futbolista nuevamente en La Bombonera. A la espera de la confirmación de su primera convocatoria y reestreno, los hinchas podrán disfrutarlo esta tarde en el estadio Alberto J. Armando, donde se llevará a cabo su presentación formal a partir de las 18 horas.

La convocatoria de Boca fue para todos sus socios y fanáticos: a través de la plataforma virtual, los asociados de todas las categorías tuvieron la chance de reservar su lugar en la cancha desde ayer. Pero además habrá remanentes de espacio para simpatizantes que no portan carnet, por lo que el evento será a puertas abiertas para todos. Las puertas de la cancha se abrirán a partir de las 17 horas. Promete ser un evento masivo, al igual que los retornos de Carlos Tevez y la llegada de Edinson Cavani.

El nuevo 5 (dorsal que usará, ya que fue cedido por Rodrigo Battaglia) de Boca arribó a Argentina ayer a primera hora y se dirigió a una clínica porteña para someterse a los estudios médicos previo a la firma de su contrato. De allí se fue al predio de Ezeiza, donde se entrevistó con Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme para empezar a planificar su estadía en el plano futbolístico.

Se debe tener en cuenta que este domingo, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, Boca visitará a Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Clausura. No es probable que Paredes sea convocado para este compromiso, aunque todo dependerá de cómo lo vea el cuerpo técnico, las evaluaciones de los preparadores físicos y, fundamentalmente, el diálogo que mantenga con su DT. El ex volante de la Roma no juega un partido oficial desde el 10 de junio, cuando enfrentó a Colombia con la Selección en el estadio Monumental. Al día siguiente, comenzaron sus vacaciones familiares.

Se presume que el Xeneize desembolsó una suma cercana a los 3.5 millones de euros para quedarse con su ficha. En tanto, también pudo saberse que en la Ribera a Paredes le igualaron el contrato que percibía en Europa. En Boca firmó hasta diciembre de 2028.

Su último cotejo oficial con la camiseta boquense fue en la caída (2-0) contra All Boys el 24 de noviembre de 2013, en La Bombonera, por el Torneo Inicial de ese año.