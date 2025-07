Inicia la feria judicial: ¿Qué es y qué causas se tramitan durante este período?

Contrario a la creencia popular, la Justicia no se detiene por completo. Durante la feria judicial se restringen ciertos trámites, pero continúan funcionando servicios esenciales y causas urgentes.

Cada año, tanto en invierno como en verano, el Poder Judicial argentino entra en lo que se denomina feria judicial, un período de descanso institucional que suele generar confusión entre quienes creen que "la Justicia cierra". Sin embargo, esto no es del todo cierto.

¿Qué es la feria judicial?

La feria judicial es un receso administrativo establecido por ley, durante el cual los tribunales no trabajan con normalidad pero no dejan de funcionar por completo. Se aplica tanto a nivel nacional como en las justicias provinciales, y su duración varía según la jurisdicción y la estación del año.

La feria de verano es del 1 al 31 de enero, mientras que la feria de invierno son dos semanas en julio, que coinciden con el receso escolar y con horario acotado para la atención al público.

Durante estos períodos, se suspenden los plazos procesales en la mayoría de las causas, y sólo se tramitan casos urgentes o de naturaleza especial.

La atención se restringe, pero no se interrumpe el acceso a la justicia, por ser un servicio escencial. Los tribunales de feria —designados especialmente para cada período— se encargan de: causas penales con personas detenidas, procesos con detenidos sin resolución judicial, habeas corpus, medidas cautelares urgentes, violencia familiar o de género, amparos por salud o medicamentos, acciones vinculadas a derechos humanos, causas que impliquen peligro en la demora y de los condenados, entre otras. También trabaja el Ministerio Público, es decir que Asesorías, Defensorías y Fiscalías adoptan el mismo régimen con una organización independiente cada una.

En síntesis, todas las causas que impliquen riesgo para la vida, la salud, la libertad o la integridad de las personas siguen siendo tramitadas, sin interrupción.

¿Qué no se atiende?

Durante la feria no se celebran audiencias ordinarias, ni se resuelven causas de trámite común que no impliquen urgencia. Es decir, las causas civiles, comerciales, laborales, penales o contencioso-administrativas de trámite normal quedan suspendidas hasta la finalización del receso.

¿Por qué existe la feria?

La feria judicial tiene como fin garantizar el descanso del personal judicial, reorganizar las tareas internas de los juzgados y permitir el mantenimiento y actualización de sistemas. Además, cumple una función histórica y sindical: forma parte del régimen laboral del fuero judicial argentino.

¿La Justicia "se detiene"? No, se adapta

Durante la feria judicial no se paraliza la Justicia, sino que se limita su funcionamiento a casos urgentes o sensibles. La ciudadanía puede seguir realizando denuncias y accediendo a juzgados de turno, que continúan trabajando con personal de guardia.

Entender el alcance real de la feria ayuda a derribar mitos y a reconocer que el Poder Judicial y el Ministerio Público mantiene su deber de garantizar derechos, incluso durante el receso.

Para más información: (0387) 425-8000