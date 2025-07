¿Te animarías a juzgar? Salteños y turistas opinan sobre el juicio por jurado

El organismo del Gobierno de la Provincia trabaja en articulación con el Poder Judicial para optimizar el sistema de contacto con los ciudadanos sorteados en el Padrón Anual de Jurados. El objetivo es mejorar la metodología en causas que involucren delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal de la Nación y delitos conexos, en el marco del juicio por jurado.

El móvil de CNN Salta 94.7 consultó a la gente sobre su postura frente al juicio por jurado: ¿Prefieren ser juzgados por un jurado popular o por el jurado tradicional?

Entre los salteños consultados, prevaleció la desconfianza hacia el juicio por jurado. “Sería mejor el juicio tradicional porque la gente que participe en un juicio popular no va a tener noción del caso”, opinó una vecina. Otro salteño agregó: “Prefiero la tradicional, una persona extraña no me va a ayudar si no sabe el contexto del caso. Es juzgar con el dedo y es como que la opinión de otro tiene valor. No me gustaría ser parte”.

En cambio, las opiniones de turistas consultados en la ciudad fueron más favorables. “Me parece algo democrático que les den una posibilidad a los ciudadanos para juzgar. Sería parte de un juicio popular, me gustaría que se escuche la voz del pueblo”, expresó un turista. Otro sostuvo: “Me parece fantástico, ya que los problemas se resolverían más rápido en un juicio por jurado. Se van a flexibilizar los procesos de sentencias. Es mucho más práctico y hay muchas interpretaciones”.

La implementación del juicio por jurado en Salta se orienta a reforzar la participación ciudadana en causas penales graves y a promover mayor transparencia en el sistema judicial. Desde el Estado se continúa trabajando para lograr que el proceso sea accesible, ordenado y representativo.