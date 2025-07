Una por una, las graves irregularidades que advirtió PAMI en las prestaciones del Hospital Militar

Luego de que se conociera que el Hospital Militar de Salta dejará de recibir afiliados de PAMI a partir del 31 de julio, el titular de la obra social en Salta, César Dib, aseguró que "ningún afiliado se va a quedar sin atención".

En primer lugar, indicó que la empresa TISEC-SRL, que actualmente presta servicios médicos a los afiliados de PAMI en el Hospital Militar de Salta, tiene la obligación de dar respuestas hasta el 31 de julio, sobre todo en las emergencias y urgencias.

Además, subrayó que ya se activó un plan de contingencia para garantizar la atención en la ciudad a través de la red de prestadores públicos y privados que trabajan con PAMI.

Graves irregularidades

Respecto a los motivos del cese del servicio, explicó que las auditorías más recientes, correspondientes a fines de 2023, evidenciaron una serie de fallas graves tanto en la atención como en las condiciones del servicio brindado por TISEC-SRL.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran historias clínicas incompletas, omisiones de firma, horario y diagnóstico; ausencia de protocolos pre y post quirúrgicos; farmacias fuera de norma con insumos vencidos y sin refrigeración adecuada; reactivos mal almacenados, residuos patogénicos descartados incorrectamente y falta de esterilidad en el material quirúrgico.

También se observaron deficiencias en la infraestructura, equipos médicos deteriorados, oxígeno quirúrgico suministrado mediante tubos sin sistema centralizado y áreas sin habilitación, como la sala de rayos.

Además, se registraron numerosos rechazos de atención a afiliados, reportados por la UGL Salta, quienes ya eran derivados a otros prestadores. “Es una situación que no puede continuar. No existe ningún contrato con cláusula de perpetuidad. TISEC es una empresa privada y, como cualquier prestador, está sujeta a controles. Si no cumple, se toman las medidas correspondientes”, expresó el funcionario.

En cuanto al futuro laboral del personal de la empresa, Dib aclaró que PAMI no tiene responsabilidad directa sobre los vínculos laborales de una firma privada. “Como toda organización, TISEC asumió riesgos al contratar personal para brindar un servicio. Lamentablemente, los incumplimientos reiterados obligan a tomar decisiones cuyo único fin es proteger a nuestros afiliados”, subrayó.

Finalmente, Dib remarcó que los afiliados seguirán recibiendo atención en Salta capital y que, una vez oficializada la reasignación de cápitas, se informará cuál será el nuevo prestador principal. “Estamos trabajando con todos los actores del sistema sanitario para que la transición sea ordenada y no afecte la atención, especialmente en casos de urgencias y emergencias. La red está preparada”, concluyó por Multivisión Federal.