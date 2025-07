Baja la inflación pero los salteños aún no sienten la merma en los bolsillos

Tal como estaba previsto, fue este lunes a la tarde cuando el INDEC informó el IPC de junio fue de 1,6%, que se ubicó levemente por encima del 1,5% registrado en mayo, con lo cual en los últimos 12 meses el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba de 39,4%.

En el hilado fino de los números dados por el organismo nacional, la división de mayor aumento en el mes fue Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio de 2025 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

Con estos números, ¿los salteños sienten esa baja de los precios en sus bolsillos? ¿Están aguantando los billetes que hay en las billeteras para llegar a fin de mes? En general, a los vecinos de la ciudad aún les falta sentir esa merma de los precios, sintiendo que la plata no alcanza.

Así lo comprobó El Once TV en una encuesta que realizó a transeúntes por el centro de la ciudad. “El sueldo no se acomoda para nada, no se llega ni a palos, igual aunque haya baja, no hay forma”, decía una vecina sobre si le alcanzaba el sueldo.

En ese sentido y sobre cómo se llega a fin de mes, cómo se hace para estirar el dinero que se tiene, comentó: “Uno deja de comprar calidad, que esos productos son más caros, empieza a bajar los precios de la canasta comestible, se dejan de hacer algunas cosas, de todo un poco”, indicó las maniobras.

“No se llega, cuesta”, afirmaba otro entrevistado, mencionando que “todo sube y todo el tiempo, uno deja de comprar algunas cosas, por suerte yo trabajo de gastronómico y no tengo problema en la comida, pero en alquileres y todo ese costo del ritmo de vida, cuesta”, se sinceró.

Por su parte, otro hombre apuntaba a la racionalidad de la cuestión: “Vamos a acomodarnos de a poco, no podemos pedir que, en un año y medio, después de tantos años de desastre que hicieron”, los precios se acomoden de manera inmediata, planteó su parecer.

“Uno busca acomodarse con su sueldo y con sus gastos”