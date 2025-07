Milei lanza un fuerte mensaje tras el cierre de listas en Buenos Aires: "Kirchnerismo o libertad"

El presidente Javier Milei no dudó en marcar una clara distinción entre "kirchnerismo o libertad", al referirse al futuro político de Argentina luego del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), el mandatario expresó: "Kirchnerismo o libertad, statu quo vs. cambio, pobreza vs. progreso. ¡Viva la libertad carajo!" con un mensaje directo a la ciudadanía, instando a apoyar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas programadas para el 7 de septiembre.

El mensaje de Milei se intensificó tras las críticas lanzadas por Sebastián Pareja, un armador de su espacio político, quien denunció una irregularidad en el proceso electoral. Pareja señaló que, en pleno cierre de listas, "la Junta Electoral de La Plata, justo cuando vencía el plazo para presentar listas en la Provincia, se quedó sin suministro eléctrico". Un hecho que, según Pareja, no fue casual, sino parte de "las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre".

En sintonía con estas denuncias, Milei expresó su indignación por los cortes de luz en el momento más crítico de la jornada, cuando las listas debían ser presentadas. Además, aprovechó para lanzar un duro mensaje a sus críticos, quienes lo acusan de "violentizar la República" por su estilo directo y desafiante. "Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado", dijo, y agregó: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas".

Con este mensaje, el presidente reafirmó su postura contra el "statu quo" representado por el kirchnerismo y llamó a sus seguidores a "dar el paso hacia el cambio", enfatizando que "la libertad" es el valor que debe prevalecer en las elecciones del 7 de septiembre. "¡Viva la libertad carajo!" concluyó, marcando una vez más la dirección de su campaña.