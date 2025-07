"Disparate" e "ignorancia": Fuertes rechazos al intento de cambiar el escudo de la ciudad

Semanas atrás InformateSalta resaltaba que, mientras los habitantes de la Capital esperan soluciones a sus necesidades y problemas, una concejal viene intentando en varias oportunidades que sus pares la acompañen en una idea que tiene, que pretende cambiar el histórico escudo de la ciudad, bajo conceptos erróneos y equívocos.

Es que la concejal Inés Bennasar pretende llamar a concurso para crear un nuevo escudo para la ciudad. Ocurre que la edil, molesta con que cada gestión municipal haga difusión masiva de sus logos, se “la agarró” con el escudo de la ciudad y, con conceptos desacertados e inexactos, quiere cambiarlo.

Los especialistas, aquellos que saben la historia, los informados e instruidos en los saberes que dicta el rico y noble pasado de Salta, se han manifestado con un fuerte rechazo a la propuesta, con sendas críticas a esta intención de cambiar el escudo, catalogando como “un disparate” esta idea, argumentada “desde la ignorancia”.

Uno de los que se expresó fue Rodolfo Leandro Plaza Navamuel, historiador, escritor, diplomado universitario en heráldica y genealogía quien, a través de un extenso descargo, compartió su “preocupación y rechazo frente a una iniciativa que, lejos de fomentar un conocimiento riguroso de nuestra historia, se apoya en interpretaciones erróneas y carentes de fundamento heráldico e histórico”.

Plaza Navamuel dijo que resulta sorprendente cómo “ciertas opiniones sostengan que el escudo representa un ‘soldado español’ y un ‘perro de guerra que devoraba indígenas’", afirmaciones esgrimidas las cuales “carecen de sustento heráldico e histórico y resultan “profundamente ofensivas hacia la tradición que representa”.

“El escudo simboliza la historia, la geografía, los valores y la cultura de la ciudad, la heráldica no es un juego”.

Otro experto en historia, Gregorio Caro Figueroa, no quedó ajeno a la descabellada idea y también compartió su descargo rechazando la idea, apuntando a la edil. “Cuando un funcionario es inepto e ignorante, cambia nombres de calles o escudos; la arrogancia suele ir de la mano de la ignorancia”, sentenció el historiador.

Por último, Caro Figueroa exhortó que Bernnasar solo insiste con esta idea “con el absurdo pretexto que el escudo se quedó obsoleto; no imagino que, con su grotesca propuesta, la concejal Benassar se proponga pasar a la historia falsificando la historia”, subrayó.

“Mal les pese a los iletrados y trasnochados seudo ‘progresistas’ que desprecian lo que ignoran”.