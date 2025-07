En Salta, la industria textil busca sobrellevar la crisis: "No debemos bajar los brazos"

Noticias de hace unos días reportaban que la industria textil supo sentir una pérdida de rentabilidad por caída de ventas, caída de consumo y una apertura importadora que deprime ventas y precios de los productos de fabricación nacional.

Según esa información difundida indicaba que el sector textil, en especial el segmento de indumentaria, reviste además una condición especial que le da mayor exposición: es eje de debate entre los consumidores, que comparan precios de un mismo producto y marca entre Argentina y otros países donde se consigue mucho más barato en dólares.

¿Cómo es la situación local? Al respecto InformateSalta dialogó con Nancy Guitan, de la Cooperativa Textil Hilos de Juanita quien señaló que el rubro no está escapando al difícil momento, necesitando más políticas públicas que acompañe este esfuerzo que hacen para seguir adelante, sin bajar los brazos.

Primeramente y sobre las complicaciones, indicó que “no es solo este mes, se trata de todo el año, en particular nuestra cooperativa no fue la excepción, hubo una meseta en el primer trimestre, repuntó, no como el año pasado”, explicó.

A esto ahondó que “estamos en una crisis, esperamos que de eso pueda salir algo bueno pero ahora lo sentimos, estamos con trabajo pero no como estábamos acostumbradas a tenerlo, no es la misma meseta del primer trimestre, podríamos estar mejor y sabemos de colegas que no la están pasando bien”.

En esas dificultades, sumó que cuando una cooperativa “levanta un poco la cabeza, aparece el señor ARCA, que nos dice que nos tiene que sacar un millón de pesos de IVA y la nuestra es una empresa social sin respaldo económico, entonces necesitamos políticas públicas para las cooperativas, eso conversamos que nos falta”.

Mientras tanto, el esfuerzo de superar el mal momento sigue y confían que lo podrán hacer. “En los años de COVID, no cerramos la puerta, nos adaptamos a la situación y ahora lo seguimos haciendo, es una época difícil, hay que aguantar y no debemos bajar los brazos, debemos ocuparnos y en eso estamos”, afirmó para concluir.

“Siempre estamos buscando clientes, por las redes, por el boca a boca”