Celulares con límites en la escuela: “La responsabilidad no recae en el docente ni en la dirección”

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología oficializó el nuevo Protocolo de uso de dispositivos digitales en establecimientos educativos de gestión estatal y privada de Salta, tras la sanción de la Ley Provincial N° 8.474. La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 631 y comenzará a regir desde este lunes.

La normativa alcanza a los niveles Inicial, Primario y Secundario, y tiene como objetivo establecer pautas claras para un uso responsable y pedagógico de la tecnología en el aula.

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, explicó los alcances de la ley: “Esta es una ley que está vinculada al uso del celular en el ámbito educativo. A partir de ahí hay un equipo de psicopedagogos que nos brindan sugerencias y nos dan resoluciones. No se puede usar el celular salvo que sea con fines pedagógicos”.

En cuanto a los criterios por nivel, Fiore detalló: “A partir del sexto grado se puede trabajar con el celular, pero en la primaria se necesita la autorización de los padres. En el caso del secundario, si el docente requiere el uso del celular, debe ponerlo en su planificación, determinando el uso y qué tipo de actividades se realizarán”.

Además, aclaró que cada institución educativa tendrá libertad para decidir si se permite o no el uso de celulares en el aula: “Se les da la libertad a los establecimientos educativos de cómo usar el dispositivo, si se requiere o no. Hay que aclarar que la responsabilidad del celular no se puede trasladar a la dirección ni al docente”.

Uno de los puntos más destacados del protocolo es la prohibición de los grupos de WhatsApp entre docentes y estudiantes.

“Están prohibidos los grupos de WhatsApp. Esto tiene una razón: en una semana se había promovido la acción penal a cinco docentes vinculados al grooming, y algunos pícaros tenían acceso directo a los niños por parte de estos grupos. No hay inconveniente si los grupos son de padres y docentes”, remarcó Fiore.

El nuevo protocolo apunta a reforzar la seguridad digital de los estudiantes, garantizar un ambiente de aprendizaje libre de distracciones y fomentar el uso de la tecnología con fines exclusivamente educativos