Los elegidos (Lugares), por Nico Cortes

“Esos sitios de ensueños. Con pizcas de místicos e inolvidables. Con energías saludables que te abrazan y te traen de vuelta. Hay recintos tan especiales que hacen de un simple lugar, un hogar.”

“Café del Tiempo”, por Nico Cortes.

Hay lugares que nos hacen mejores. Puede que resulte subjetivo. Lo confirmo una y otra vez. Sitios icónicos. Parecen tener una magia especial. Me resigno a saber que son simples espacios como cualquier otro.

Cada vez que llego a este recinto mi energía cambia de manera tan rotunda que me siento en otra dimensión. Según el tipo de música me traslada a Nueva York, Buenos Aires, Sevilla, La Habana y cuantos lugares más. Me dirán que es la música. O la nostalgia de la mente recordando momentos o personas. Tal vez los aromas de la gastronomía.

Café del Tiempo. Un templo. La bohemia. El arte. La música. La pintura. La cocina. Pasado y presente. Las luces y los instrumentos. La atención cercana, familiar. Es de noche y su punto cardinal indica el centro del Corredor Balcarce. Sitio pionero, con propietarios visionarios, desde Sarandí, supieron sembrar en Cachi y Salta el mejor de los frutos. Hay turistas y locales. Adultos y menores. Hombres y mujeres. Tiene una mística inigualable. A la par del Tortoni, por Congreso. Junto a Florería el Atlántico en Retiro, Hipopótamo en San Telmo, de los bares notables de excepción que existen en nuestro país.

En la barra te espera Rubén o Pablo. Tienen carisma en la atención. Son expertos en tragos y coctelería. Aunque son mucho más que barman’s. En el salón y en la puerta, q veces en vereda, y casi como el capitán del equipo, está Marcelo. Casi con los mismos años de servicio, que de vigencia el lugar. Es imprescindible su presencia. Tiene conocimiento de los platos, de las bandas de música y te orienta como guía turístico. Sabe del clima y también asesora sobre los vinos Miraluna.

Empieza la música y se terminan las charlas. El escenario es el centro de atención. Los mejores artistas de la ciudad deslumbran con su puesta en escena. Hay jazz, blues, tango, rock. covers, flamenco, pop, boleros. En un pequeño escenario parece caber todo lo necesario para la mejor de las melodías. En un instante, el sitio pasa a otro nivel. Deambulan los ángeles nocturnos y los placeres se alinean para alcanzar la excitación total.

Es evidente qué, hay empanadas. Comida regional. Pizzas. Picadas. También platos principales con calidad en sus materias primas. Se huele la oliva, las especies, los cítricos, los granos del café. El volcán de chocolate es una insignia. El Negroni, supremo.

¿Qué más se le puede pedir a un lugar? A veces siento que esta bendecido. Otras veces vislumbro que tiene nubes del paraíso. Si algún profeta posara en planeta Tierra, quisiera vivir y morir en una noche de Café del Tiempo. Argentina. Salta Capital. Balcarce y Necochea.