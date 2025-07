“Me desperté y estaba encima mío”, reveló la joven abusada por su primo

El acusado trató primero de justificarse en que actuó bajo los efectos de la droga, aunque luego negó todo. Otro pariente, sin embargo, contó que vio unos chats en los que el acusado reconoció que había intentado abusar de su prima.

El abuso sexual cometido por un vecino del barrio Sarmiento en perjuicio de su prima, por el cual podría recibir una condena de hasta 15 años de cárcel, motivó declaraciones encontradas entre miembros del entorno familiar respecto a lo sucedido.

En sus declaraciones, según información a la que accedimos en InformateSalta, la víctima ratificó el abuso ocurrido el 4 de marzo del 2023, cuando visitó la casa de una tía. Reconoció que, tras volver de la cancha de fútbol del barrio, tomaron cervezas, pero no se embriagó, mientras que su tía trató de insinuar que tomó en exceso, todo ello, al parecer, con la intención de favorecer a su hijo.

La madre, incluso, aseguró que su habitación está al lado del cuarto en donde su sobrina fue abusada, pero que no escuchó nada raro. Otra hija, no obstante, no siguió la misma línea de su madre, pues refirió que había visto unos chats en los cuales el acusado reconoció el abuso.

Al respecto, la víctima aportó detalles de cómo sucedió todo. La mujer sostuvo que su primo “sólo me penetró por la vagina”. Dijo que “estaba dormida y al despertarme, él estaba arriba mío, me sacó sólo de una pierna tanto la calza como la bombacha y la remera sólo la subió”.

Reiteró que se despertó cuando “me penetró”. Fue entonces que “lo agarré con mis dos manos en su cara y le metí una patada, lo tiré para el piso, me lo saqué de encima y me aferré a mi bebé que dormía conmigo. Me puse la bombacha y la calza”, mientras el acusado “se subió el pantalón y se puso al costado mío”.

En esos instantes, el acusado le dijo a su víctima: “gorda me cirquie, gorda me cirquie”.

Tras contarle a su tía sobre el abuso, ésta se mostró descreída de la acusación, por lo que “fuimos a la pieza prendí la luz y él (por el acusado) estaba ahí, mi tía lo vio. Obvio que él se negaba todo el tiempo y mi tía lo defendía”.

Crisis de angustia

Sobre el daño sufrido por el abuso, una psicóloga que atendió a la víctima reveló que la misma, al momento de la primera asistencia, estaba con el pensamiento “organizado, coherente, lúcida y orientada; no estaba ni en estado de toxicidad ni síntomas de una enfermedad psíquica como antecedente”.

En cuanto al abuso sexual que atravesó, describió a la víctima como una mujer que “estaba muy impactada psíquicamente. Además de angustiada, no podía explicarse lo ocurrido porque este primo y ella se habían criado juntos, ella sentía confianza con él, o sea que una agresión por parte de él era algo que ella no podía creer, por eso estaba tan angustiada, mientras lloraba ella decía que no podía creer que le haya hecho esto”.

Otra psicóloga, en tanto, reveló que en la paciente “no se observan indicadores de mendacidad”, pero sí de “ansiedad, sentimientos de tristeza, inestabilidad y temores”.

“Se observa perturbación y preocupación respecto al cuerpo y a la sexualidad; se percibe a la figura masculina con temor y rechazo”, por lo que “se puede inferir una condición de vulnerabilidad dada por el género y por las características de su psiquismo”.

Ante estas pruebas, el fiscal Rodrigo Gonzáles Miralpeix concluyó en que el acusado “ha incurrido en el delito de abuso sexual con acceso carnal, toda vez que de los elementos colectados en las presentes actuaciones se vislumbra un acometimiento contra la reserva sexual de la víctima”.