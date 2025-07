Guillermo Francos posicionó a Patricia Bullrich como candidata para octubre

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizó la posibilidad de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compita en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, e incluso la anotó como compañera de fórmula del presidente Javier Milei para las presidenciales de 2027.

“Ella es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida, y además es cierto que las elecciones de medio término se posicionan para las disputas en las elecciones donde se eligen gobernadores y presidentes”, argumentó en declaraciones a A24.

En la misma línea, agregó: “Patricia, haciendo una buena elección a senadora, puede estar posicionada para luchar por la jefatura de gobierno de la ciudad, por ejemplo. Así que sí, yo creo que sería una buena decisión que se confirme esta presunción de que Patricia sea candidata a senadora”.

“Me la imagino a Patricia más en una función más ejecutiva, pero también podría ser una buena candidata a vicepresidente. Puede ser una fórmula muy potente: Milei - Patricia”, remarcó, y completó: “Una fórmula que impacte, me parece que sería una fórmula muy buena”.

Asimismo, rechazó la idea de que el Poder Ejecutivo busque correr de su cargo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque anticipó que no habrá reconciliación entre los compañeros de fórmula.

“El Gobierno tiene un presidente que cumple el rol de ser la cabeza y quien ejerce la función de gobernar y tiene el rol de la vicepresidenta que cumple también su rol institucional”, subrayó, y admitió: “El Presidente tiene algunos reclamos hacia la vicepresidenta o algunas diferencias, y la vicepresidenta también se ha expresado en los últimos días con algunas diferencias fuertes, pero ¿por qué va a querer que se vaya? puede ser que por ahí algunos tuiteros lo planteen y eso".

El titular de ministros reveló que es el interlocutor designado con Villarruel, y pese a que vaticinó que no ve posible que recuperen el vínculo que mantenía con Milei cuando compartían bancas en el Congreso, prometió que cumplirán con sus roles. “No se van a arreglar, porque además está también la trascendencia que todo este tema ha tenido públicamente, así que yo diría que fundamentalmente van a tener cada uno que cumplir con su rol institucional como lo están haciendo”, sostuvo.

Por otro lado, descartó la posibilidad de competir en octubre y reveló que integra la mesa chica que rodea a Javier Milei en una reedición del Triángulo de Hierro. “Por ahí las necesidades del Gobierno, en determinadas circunstancias, hacen que uno juegue un rol o otro. No sé si ser parte del triángulo me pone alguna cosa más, pero yo me siento igual que antes”, argumentó.

Para Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo permanece en la toma de decisiones de la administración libertaria al tiempo que remarcó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encarga del armado electoral.

Consultado sobre las listas de la provincia de Buenos Aires, de cara a los comicios del 7 de septiembre y los ruidos internos por los lugares, Francos planteó: “Los cierres de listas siempre dejan heridos, en particular en el caso de la provincia de Buenos Aires donde nuestra fuerza tiene confluencias de varios sectores”.

“Estábamos desarrollando una alianza con el PRO, que también fue una alianza compleja, pero al final lo hicimos, y me parece que sí hay que tener en cuenta, que pese a todas esas dificultades, presentamos nuestras listas de candidatos en los términos que marcaba la ley”, se escudó.

Por último, evitó anticipar candidatos de cara a las nóminas de octubre, no descartó un desembarco de referentes del PRO en el Gabinete post elecciones, y pidió replicar un acuerdo con el PRO para la competencia, aunque rechazó un acercamiento con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Ser ministro del gobierno es una decisión del Presidente de la República. Creo que los dirigentes importantes de nuestro partido y de las fuerzas aliadas siempre están en la consideración del presidente”, concluyó.