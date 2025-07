Videos: Poderoso terremoto de 8,8° en Rusia dispara las alertas por tsunami en Japón y EEUU

Un poderoso terremoto de 8,8 en la escala de Richter en la península de Kamchatka, Rusia, puso en estado de alarma a Japón, Estados Unidos y otros países con costas en el océano Pacífico ante la posible llegada de un tsunami. En territorio ruso, el oleaje subió repentinamente y algunos pueblos portuarios debieron ser evacuados de emergencia.

El evento sísmico fue monitoreado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el cual detalló que el epicentro se situó a unos 136 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamtchatski, en la península de Kamchatka, a una profundidad de 21 kilómetros y ocurrió a las 11.24 (hora local).

Para la tarde de este miércoles, también en la hora local, la agencia meteorológica de Japón rebajó las alertas de tsunami emitidas para una amplia franja del archipiélago y las dejó al nivel de “avisos”.

“El terremoto ha sido grave y el más fuerte en décadas de temblores”, dijo el gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, en un video publicado en la aplicación Telegram. Las autoridades rusas reportaron heridos leves, pero hasta el momento no se registraron muertos por el sismo.

Según los datos que compartió el USGS, se trata del sexto terremoto más fuerte de la historia registrado y el segundo más poderoso desde el devastador terremoto de Japón en 2011 (9,1) que provocó un mortífero tsunami. El récord lo tiene el ocurrido en Biobío, Chile, en 1960 con una magnitud de 9,5.

