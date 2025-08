Habló la familia de una de las víctimas del asesino serial de Jujuy: “Era muy inocente”

Este lunes la Justicia imputó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años que había sido visto por última vez el 25 de julio, y así puso fin a la esperanza a la que se aferraba su familia de encontrarlo con vida. La decisión judicial se dio en el marco de la investigación por la desaparición de cinco personas en el barrio Alto Comedero.

“Mi tío no era un linyera como dijeron, era una persona que sufría un trastorno del espectro autista”, contó a este medio una familiar de Anachuri, que prefirió mantener su nombre bajo reserva. Y remarcó: “Él era como un niño en el cuerpo de un adulto, era muy inocente”.

En este sentido, contó que la víctima tenía una obsesión con la basura y solía ir todos los días a la plaza a esperar que pasara el camión de recolección de residuos. Es allí donde, suponen, habría conocido a Jurado. “Los vecinos lo habían visto rondando la zona, se habrá ganado su confianza y así se lo llevó, porque era una persona vulnerable”, lamentó el familiar en diálogo con el periodista José Inesta de TN.

De acuerdo con el testimonio, Anachuri y Jurado se fueron juntos aquel viernes de la plaza, caminaron unas cinco o seis cuadras hasta llegar a una avenida y se tomaron un taxi. Ese fue el último registro que se tiene de la víctima con vida y fue clave también para incriminar a Jurado y solicitar el allanamiento en su casa que derivó después en el macabro hallazgo.

“En el lugar encontramos prendas de personas desaparecidas, huesos, piel humana, manchas de sangre, combustibles, machetes, picos, palas y serruchos. También había un menor viviendo con él, quien luego declaró en Cámara Gesell que su tío ‘llevaba gente a la casa y los mataba’”, contó entonces el fiscal Guillermo Beller.

Por el momento, sin embargo, Matías Jurado fue imputado por un solo homicidio: el de Jorge Anachuri. “Mi tío era tan bueno que ahora gracias a él otras familias van a tener justicia”, dijo su familiar a TN, con entereza a pesar del dolor.

El dolor de la familia de una de las víctimas de Jurado.

Las redes sociales también reflejaron la angustia de los allegados al hombre asesinado. “Eras todo inocencia, bondad y alegría para tu familia. No en vano llegaste a este mundo un 16 de julio, de allí tu apodo Carmelo”, escribió Silvia Cuenca, en su perfil de Facebook.

En el mismo texto, la familia hizo referencia al crimen: “La maldad plena te tiraron encima, te engañaron, te lastimaron. Justicia celestial tendrá tu asesino. Nos dejaste los mejores ejemplos. Ahora ya descansa en paz. Hasta siempre”.

Quiénes son los otros hombres que siguen desaparecidos

Tras la imputación a Jurado por el homicidio de Anachuri, todavía hay otros cuatro hombres que siguen desaparecidos y no descartan que aumente el número de víctimas del presunto asesino serial.

Investigan si los restos humanos corresponden a los hombres desaparecidos.

Sergio Alejandro Sosa (25 años): desapareció en Barrio Coronel Arias. Mide 1,55 m, es delgado, de tez blanca, cabello negro con canas y ojos negros (uno desviado).

Miguel Ángel Quispe (60 años): 1,80 m, tez blanca, delgado, cabello corto negro con canas, cicatriz en la nuca y el cuero cabelludo.

Juan Carlos González (60 años): 1,75 m, tez trigueña, delgado, cabello corto negro, cicatriz en cejas y nariz. Vestía campera bordo, remera amarilla, pantalón deportivo azul con escudo de AFA y zapatillas grises.

Juan José Ponce (51 años): 1,50 m, delgado, cabello corto con canas. Llevaba chaleco azul, buzo beige, pantalón gris oscuro y gorra roja.

“Lo que no se descarta es que estas cinco sean las únicas personas que esta persona se haya llevado. Entendemos que podría haber más víctimas. De hecho, tenemos ya dos personas que todavía no fueron localizadas, que más o menos coinciden con las características de estos otros cinco. Lo que no tenemos es una vinculación con él o de haber estado en el domicilio, por ahora”, explicó a los medios el fiscal Beller.

La evidencia preliminar revela un patrón: las víctimas eran hombres mayores, con algún grado de vulnerabilidad, y algunos fueron vistos por última vez en compañía del imputado./TN