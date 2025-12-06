¿Vamos al Cabra Corral? Un fin de semana largo con actividades y promos para toda la familia

De cara al fin de semana largo, Coronel Moldes y el dique Cabra Corral se alistan para recibir a turistas y salteños con una amplia propuesta de actividades de aventura, naturaleza y promociones especiales. María Masnaghetti, presidenta de la Cámara de Turismo de Coronel Moldes, detalló la oferta disponible y anticipó un buen nivel de reservas.

"2x1 celebrando el fin de año escolar en rafting, kayak y trekking"

“Este fin de semana tenemos empresas con promos especiales”, explicó a InformateSalta. Entre ellas, destacó la propuesta de Sentio Camps: “Tienen un 2x1 celebrando el fin de año escolar en rafting, kayak y trekking para niños”.

Otra de las experiencias destacadas es la de Extreme Games, que ofrece “un 2x1 en navegación a la Isla de los Deseos, válido para todas las edades”. A eso se suman descuentos en alojamientos como Cabañas El Algarrobal, Posada de Juan y Posada del Cielo, además de promociones para recorrer la zona en bicicleta con Bici Tours.

El dique Cabra Corral es uno de los principales destinos de turismo aventura del norte del país, con actividades pensadas tanto para visitantes atrevidos como para familias. “Tenemos muchísimas actividades de adrenalina como rafting, bungee jumping, navegación… y la mayoría son para todas las edades”, señaló.

Respecto a la ocupación, Masnaghetti confirmó que “los hoteles tienen un buen porcentaje de reservas, pero aún queda lugar para quienes todavía no decidieron qué hacer el fin de semana”.

"Es un lugar maravilloso donde van a pasar un fin de largo increíble”



“El dique ofrece alternativas para todos los gustos, todas las edades y todos los presupuestos. Es un lugar maravilloso donde van a pasar un fin de largo increíble”.

Para quienes lleguen por primera vez, recomendó no perderse las experiencias en el embalse, las actividades extremas y el rafting en el río Juramento. Y sumó un infaltable: “El que va al dique tiene que probar el pejerrey”.

Además, la Cámara de Turismo llevará este sábado su programa “Cabra Corral se acerca a vos” a Rosario de la Frontera, con promociones, regalos y vouchers para que los visitantes puedan planificar escapadas de verano.

“Vamos a estar llevando ofertas turísticas, promociones y descuentos para que ya empiecen a programar sus escapaditas”, adelantó.

Con propuestas para toda la familia, promociones especiales y uno de los paisajes más imponentes de Salta, Cabra Corral se posiciona como una de las opciones preferidas para disfrutar el fin de semana largo.