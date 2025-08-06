Empleados de Comercio firmaron la paritaria con suba escalonada y suma fija: Detalle de las escalas

Después de varios días de negociación e incertidumbre, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) oficializó este miércoles el nuevo acuerdo paritario comercio 2025, tras lograr la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. La medida tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

El entendimiento fue suscripto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), e implica una actualización salarial del 6%, que se aplicará de manera escalonada a razón de 1% mensual, desde julio hasta diciembre inclusive.

Aumento escalonado y suma fija mensual

Según el acta homologada, el incremento salarial del 6% se calculará sobre los valores de las remuneraciones básicas establecidos para el mes de junio de 2025 en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 130/75, incluyendo los adicionales no remunerativos vigentes. La distribución del aumento será la siguiente:

-1% en julio de 2025

-1% en agosto de 2025

-1% en septiembre de 2025

-1% en octubre de 2025

-1% en noviembre de 2025

-1% en diciembre de 2025

A su vez, el acuerdo contempla una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales para todas las categorías, que se pagará cada mes desde julio hasta diciembre de 2025. Este monto será de carácter complementario y no acumulativo.

La única excepción será la suma de $40.000 correspondiente a diciembre, que será incorporada al salario básico a partir de enero de 2026.

Cláusula de revisión y declaraciones de FAECYS

El convenio incluye una cláusula de revisión para el mes de noviembre de 2025, momento en el cual las partes volverán a reunirse para evaluar el contexto inflacionario y la evolución económica.

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, expresó que el acuerdo "representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas. Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad".

Además, destacó la importancia de la validación oficial: “La homologación da certeza jurídica y previsibilidad a las partes, sin dejar de atender la dinámica inflacionaria”.

Vigencia hasta abril de 2026

El nuevo esquema salarial de los empleados de comercio regirá hasta el 30 de abril de 2026, aunque con posibilidad de ajustes si en noviembre se verifican variaciones significativas en la economía.

Con esta actualización, el nuevo acuerdo paritario comercio 2025 busca dar respuesta a la pérdida de poder adquisitivo del sector mercantil frente al avance de los precios, sin dejar de lado la necesidad de previsibilidad para las empresas.

Empleados de comercio: cómo quedan todas las escalas hasta fin de año:

Con esta confirmación, ya se puede definir la escala salarial de los empleados y empleadas de comercio de agosto.