Tras el incendio en asentamiento 20 de Junio, entregan kits escolares y asistencia básica

A siete días del incendio que afectó a un grupo de viviendas en el Asentamiento 20 de Junio, la directora general de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, informó que de las 19 familias damnificadas, solo una permanece evacuada.

“Puntualmente tenemos 19 casas o familias afectadas, y entre esas 19 familias hay entre 15 y 17 niños. Siempre se coordina con la Municipalidad; desde un primer momento se pensó en el alimento y en dónde iban a poder pernoctar por lo que durara esta situación. El 90% tenía casa de familiares donde ir, y solo una familia, que no tiene familiares en Salta, fue a la ampliación del albergue en situación de calle”, explicó en Sin Vueltas.

Tras pasar allí una o dos noches, la familia fue trasladada al centro vecinal del barrio 20 de Junio, más cercano a su vivienda, donde permanecerá hasta que se defina una solución habitacional definitiva.

“Desde el Estado tenemos la responsabilidad de asistir, acompañar y resolver cómo va a continuar esta situación. Estamos entregando mobiliario básico como camas, colchones y sábanas, porque entendemos que están en una casa que no es la suya y no tienen la comodidad necesaria. El gobernador nos indicó que los niños deben poder volver a la escuela con su guardapolvo y útiles, por lo que el sábado mismo entregamos kits escolares, calzado, mochilas y guardapolvos”, señaló.

Locuratolo recordó que la Dirección General de Emergencia trabaja en coordinación con los 60 municipios de la provincia a través de un sistema de alerta temprana que incluye el monitoreo del meteorólogo Edgardo Escobar.

“Tuvimos dos emergencias muy importantes en los últimos años: el desborde del río Pilcomayo que afectó a Misión La Paz, y la emergencia hídrica en Tartagal, Aguaray y Mosconi. Ante cualquier emergencia climática o incendio estructural, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja como un gran equipo, coordinando con áreas como Niñez, Fortalecimiento y Políticas Sociales”.

Finalmente, explicó que la Municipalidad de Salta está evaluando las alternativas para que las familias puedan regresar a sus hogares. “El municipio está resolviendo si podrán volver a sus lugares y cómo los acompañará, ya sea con casillas, materiales o subsidios. Nosotros, desde el Ministerio, estamos resolviendo las asistencias de primera necesidad”, concluyó.