Urtubey: “Somos la única alternativa para frenar el brutal ajuste de Milei”

Tras la conformación del frente de unidad “Fuerza Patria Salta”, que competirá por las bancas en juego en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el exgobernador Juan Manuel Urtubey afirmó en CNN Salta que se trata de “la única alternativa clara para ponerle un freno a la motosierra del gobierno de Javier Milei”.

“Nosotros conformamos un frente claramente opositor a las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Fuerza Patria busca ponerle un freno a la motosierra, al ajuste, a lo que estamos viendo todos los días y a lo que están anunciando que se va a venir”, dijo Urtubey.

El dirigente remarcó que, a diferencia de otros sectores, su espacio tiene una posición contundente: “Más allá de dónde viene cada uno, lo importante es hacia dónde vamos. Nosotros queremos parar a Milei y construir algo alternativo”.

Apoyo al gobernador

En otro tramo de la entrevista, Urtubey se refirió a su relación con el gobernador y su postura en estas elecciones: "En realidad al haberse desdoblado la elección, está claro que muchos dirigentes de nuestro espacio como yo acompañamos al Gobernador, y apoyamos al gobernador la provincia, pero tenemos una mirada muy clara de oposición al gobierno nacional, entonces obviamente aquellos que están en esa posición y acompañamos al gobierno, somos parte de Fuerza Patria y hay otros que tienen una posición diferente, y hay que respetar".

"Quienes quieren una alternativa opositora real, saben que deben votar a Fuerza Patria”

Sobre las candidaturas, adelantó que los nombres se definirán en los próximos días bajo un criterio de competitividad: “Los candidatos que resulten más competitivos serán los que encabecen las boletas. Para ganar una elección hay que ir con los que la gente quiera votar”.

“Tenemos una mirada respecto al gobierno nacional claramente opositora a diferencia de otros”

Sin medias tintas, aseguró que los que tengan una clara posición opositora al oficialismo nacional sabrán que deben votar a Fuerza Patria. “Por primera vez en democracia tenemos un gobierno que va contra los principios fundantes de nuestra Nación, la solidaridad, la justicia social", opinó.

Fuerza Patria Salta está integrada por once partidos políticos, con presencia de sectores del peronismo, el campo nacional y del movimiento obrero. Entre los dirigentes del espacio están Pablo Kosiner, Walter Wayar, "Rana" Villa, y referentes de la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas.