Un fin de semana lleno de Paseos Artesanales en el macrocentro salteño

Sociedad09/08/2025
paseo artesanal

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa invita a vecinos y turistas a recorrer distintos puestos artesanales en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y el Paseo de los Poetas, de 10 a 21 h.

En los paseos se ofrecerán productos únicos y de elaboración propia, una propuesta que combina arte, cultura y producción local.

  • Plaza Güemes: Sábado y domingo, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J.M. Leguizamón).
  • Paseo Balcarce: Sábado en Balcarce al 700, y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.
  • Paseo de los Poetas: Sábado de 10 a 21 horas (calle Esteco).
El domingo se realizará el Convite a la Pachamama en la Plazoleta Antofagasta, Balcarce y Ameghino, a las 17 h. Estará presente el profesor Rogelio Iñigo con el Ballet Folclórico “Lunita Salteña”, “Tierra de Tradiciones” y “El Retruco”.

