Municipales de Capital tendrán aumentos del 14% y un bono de $50 mil pesos

Municipales de Capital tendrán aumentos del 14% y un bono de $50 mil pesosMunicipal08/08/2025
Desde el Ejecutivo Municipal se informó un nuevo incremento para los trabajadores municipales que además, al igual que provincia, los trabajadores recibirán un bono.
Los incrementos serán escalonados y se repartirán de la siguiente manera: 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. Los trabajadores también recibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos.
La resolución de la Jefatura de Gabinete detalla que el bono se otorgará por única vez y liquidará durante agosto de este año. Quedan excluidos de este bono los funcionarios de alto rango.
“Este incremento se da conforme a las posibilidades financieras del Municipio y las pautas presupuestarias establecidas para el año en curso” detallaron desde la Municipalidad.
