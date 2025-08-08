Municipales de Capital tendrán aumentos del 14% y un bono de $50 mil pesos

Municipal08/08/2025
ccm municipalidad cajas

Desde el Ejecutivo Municipal se informó un nuevo incremento para los trabajadores municipales que además, al igual que provincia, los trabajadores recibirán un bono.

Los incrementos serán escalonados y se repartirán de la siguiente manera: 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. Los trabajadores también recibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos.

paritarias del gobiernoCon un aumento del 23% anual y bono de $50 mil cerraron las paritarias en Salta

La resolución de la Jefatura de Gabinete detalla que el bono se otorgará por única vez y liquidará durante agosto de este año. Quedan excluidos de este bono los funcionarios de alto rango. 

“Este incremento se da conforme a las posibilidades financieras del Municipio y las pautas presupuestarias establecidas para el año en curso” detallaron desde la Municipalidad. 

