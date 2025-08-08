Municipales de Capital tendrán aumentos del 14% y un bono de $50 mil pesos

Desde el Ejecutivo Municipal se informó un nuevo incremento para los trabajadores municipales que además, al igual que provincia, los trabajadores recibirán un bono.

Los incrementos serán escalonados y se repartirán de la siguiente manera: 4% en agosto, 5% en octubre y 5% en diciembre. Los trabajadores también recibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos.

La resolución de la Jefatura de Gabinete detalla que el bono se otorgará por única vez y liquidará durante agosto de este año. Quedan excluidos de este bono los funcionarios de alto rango.

“Este incremento se da conforme a las posibilidades financieras del Municipio y las pautas presupuestarias establecidas para el año en curso” detallaron desde la Municipalidad.