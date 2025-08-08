No guardes la bufanda: Para el fin de semana se esperan temperaturas bajo cero

Este viernes finalmente la lluvia se hizo presente en Salta y con ella un importante descenso de la temperatura.

Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, para el sábado la mínima será de -1°, por la mañana habrá neblina y se espera que el sol durante el mediodía. La máxima alcanzará los 17° y las lluvias no estaría presentes durante la jornada.

Para el domingo la mínima sería 0° mientras que la máxima treparía hasta los 19°. No hay a la vista lluvias para este día y se espera que la jornada este despejada.

Para el lunes y por lo menos hasta mitad de semana, se esperan días agradables con máximas que lleguen hasta los 23°.