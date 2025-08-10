Fuerte terremoto en Turquía: Colapsaron 10 edificios y hay varios heridos

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, causando un número no determinado de heridos y al menos diez edificios colapsados.

"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un edificio derrumbado y estamos intentando llegar a dos. La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", declaró a la prensa el alcalde de la ciudad de Sindirgi, Serkan Sak.

El ministro del Interior tuco, Ali Yerlikaya, declaró a la emisora CNNTürk que los equipos de rescate están intentando contactar con dos víctimas sepultadas.

Hasta el momento cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según confirmaron a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.

Mirá el video de los destrozos:

Una docena de edificios cayeron tras el sismo 6.1 en Turquía ! #Turkey #Turkish pic.twitter.com/WNJawyeFQv — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 10, 2025

El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).