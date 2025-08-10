Tartagal: Identifican al cadáver hallado en un auto y aparece otro cuerpo que podría estar vinculado

Este domingo, un impactante hallazgo conmocionó a Tartagal. Sobre la ruta provincial 86, a pocos kilómetros del casco urbano, la Policía encontró el cuerpo de un hombre dentro de un automóvil Fiat blanco. La víctima, que presentaría heridas de bala, fue identificada por sus familiares, aunque por el momento no trascendió públicamente su nombre.

En el marco de la investigación, fuentes policiales indicaron que, a unos 15 kilómetros al este del lugar del primer hallazgo, se encontró otro cuerpo que podría estar relacionado con el mismo hecho. Las primeras hipótesis vinculan ambos casos con el presunto robo de una motocicleta de 150 cc ocurrido horas antes.

Vecinos de la zona aseguraron que antes del hallazgo del Fiat, un hombre habría apuntado con un arma de fuego a varias personas y que el vehículo circulaba con la víctima ya sin vida en su interior.

Personal de la Policía y la Fiscalía trabajan intensamente en ambas escenas para determinar el vínculo entre las muertes, esclarecer la secuencia de los hechos y confirmar si el robo de la moto está directamente relacionado con el doble hallazgo.

La ruta 86 permanece con tránsito reducido mientras continúan las pericias.