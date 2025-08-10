Se abre investigación en Castañares: Un hombre murió calcinado en un incendio

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada de este domingo en una vivienda del barrio Castañares dejó como saldo la muerte de un hombre, quien fue hallado calcinado entre los restos del inmueble.

Vecinos alertaron a los bomberos y a la Policía al percibir humo y llamas provenientes de la casa. Pese a la rápida intervención de las dotaciones, el fuego avanzó con intensidad, impidiendo rescatar con vida a la víctima.

Hasta el momento, no se confirmaron las causas del siniestro, aunque personal de Bomberos de la Policía y peritos trabajan en el lugar para establecer el origen del fuego.

La noticia generó gran conmoción en la comunidad, que aún se encuentra impactada por la magnitud del hecho.