No descartan que Emilia Orozco sea candidata a senadora: "Olmedo se llevó la marca"

A pocos días del cierre de listas para las elecciones del 26 de octubre, el reconocido consultor político Benjamín Gebhard analizó en CNN Salta el escenario electoral provincial y nacional, destacando la fuerte polarización que atraviesa a Salta y el país, siendo los dos polos principales "La Libertad Avanza", vinculada a Javier Milei, y "Fuerza Patria", que reúne al peronismo y kirchnerismo.

Respecto a La Libertad Avanza, mencionó que la figura del empresario sojero Alfredo Olmedo, quien aseguró que será candidato a senador, arrastra una alta imagen negativa que podría jugar en su contra.

"Olmedo es una figura que tiene una negatividad también muy alta y que puede jugarle en contra"

En ese sentido, el consultor señaló que “no descartaría que la actual diputada nacional Emilia Orozco con mandato vigente hasta 2027, finalmente la candidata a senadora” por ese espacio. "Yo creo que es el mejor cuadro que tienen ellos", expresó.

"Acá no hay puja, solo estrategia. Olmedo es el proclamado para encabezar. Sin embargo, hay versiones que indican que solo se llevó la marca el último mes, y sería Orozco la elegida", agregó también a través de sus redes sociales.