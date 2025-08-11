Con Sáenz al margen, los partidos aliados al Gobierno definen candidatos: los nombres que suenan

Con la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de otorgar libertad de acción a los partidos aliados dentro de su frente provincial, los espacios que no se sumen a las principales coaliciones nacionales - Fuerza Patria o La Libertad Avanza - comenzarán a definir sus propias listas para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

En ese contexto, el reconocido consultor político Benjamín Gebhard, a través de redes sociales, adelantó que, dentro del frente amplio provincial, suenan nombres como el médico Bernardo Biella, el titular de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban "Tuti" Amat.

⚖️ Frente Independiente:



Con la prescindencia de G. Sáenz, y la libertad de acción para los partidos aliados, los que no se sumarán a F.P. o a LLA, le darán forma a la lista. Suenan figuras como B. Biella, Nacho Jarsún, y Tuti Amat pic.twitter.com/x8mpjbqos3 — Benjamín Gebhard (@El_Figaro) August 11, 2025

No obstante, advirtió que “esa opción, con la prescindencia del gobernador y la libertad de acción para los partidos, tiene un gran desafío por delante”.

Según dijo el consultor a CNN Salta, "quedó claro que Sáenz no hará campaña” y explicó que “la posición del gobierno es que ya tuvieron su elección en mayo y obtuvieron el resultado positivo que esperaban”.

Además, señaló que “el gobernador nunca participó con un frente propio en una legislativa”. “Me parece válido que el gobernador diga: ‘Bueno, jueguen, pero entiendan que yo no voy a hacer campaña por ustedes", concluyó.