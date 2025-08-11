Solo en tratamientos y terapias, criar a un hijo con discapacidad cuesta más de $3.000.000 al año

En medio de la discusión sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, comenzaron a visibilizarse más historias sobre la vida que muchas familias de Salta llevan adelante.

En este caso Manuel es un niño que tiene discapacidad múltiple por lo que requiere atención constante, y quien dio a conocer su día a día fue su mamá, Pamela Encinas.

En diálogo con FM Aries, comentó que aun con obra social, invierten en terapias como fonoaudiología, fisioterapia, hidroterapia, transporte y escolaridad especializada, más de $3.000.000 por año, mientras que por mes implica un monto de $300.000 a $1.500.000 para muchas familias.

“Nunca cubre el 100%, siempre hay que poner un plus. Con el riesgo de perder derechos, pagar todo sería inviable”.

Para poder hacer frente a los gastos básicos, junto a su esposo trabajan jornadas extendidas, además que tienen otra hija a la cual criar.

Sobre la discusión por la Ley de Emergencia en Discapacidad, aseguró que el veto provocaría consecuencias negativas, ya que algunos prestadores están asfixiados y muchos centros cerrando, comentó Encinas.