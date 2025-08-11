Suben las tasas del plazo fijo

En el inicio de esta semana, los ahorristas tuvieron una buena noticia debido a que incrementó la tasa de los plazos fijos. El nuevo interés se da debido a la combinación de un dólar en baja y tasas de interés al alza volvió a poner en el centro de la escena al carry trade, una estrategia que seduce a los inversores más atentos.

Entre las entidades líderes, Banco Provincia, Banco Nación y Galicia pagan hasta 37% anual (3,04% mensual). Por ejemplo, con el depósito de un millón de pesos, que remunere 37% de TNA deja, en 30 días, unos $30.400 de ganancia.

Otros bancos privados importantes, como BBVA y Santander, no se quedan lejos, con tasas de 35% y 34% anual, respectivamente. Incluso en el mercado de cauciones bursátiles se vieron el viernes operaciones a 7 días por encima del 42% TNA, señal de que la demanda de pesos es alta y que los inversores cortoplacistas pueden encontrar oportunidades extra.