Mirá dónde invertir: Billeteras virtuales o plazo fijo en el banco

Para poder juntar unos pesos extras, se puede invertir el dinero en billeteras virtuales o poner en plazos fijos.

En el caso de las billeteras virtuales, así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales:

Cocos (FCI RM): 31.97 %

Mercado Pago (FCI MM): 31.46 %

Prex Argentina (FCI MM): 31.46 %

Personal Pay (FCI MM): 31.43 %

Claro Pay (FCI MM): 30.33 %

Astropay (FCI MM): 29.78 %

N1U (FCI MM): 29.38 %

IEB+ (FCI MM): 29.38 %

LetsBit Finanzas (FCI MM): 29.16 %

Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 %

Lemon Cash (FCI MM): 27.53 %

Ualá (Cuenta Remunerada) *: 27.00 %



* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

En el caso de los plazos fijo, estos son los bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.