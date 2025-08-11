¿Cande Correa del Concejo a la pantalla grande?

Entrevistado por Aries, el director de cine Alejandro Gallo Bermúdez, contó sobre el casting de la película, "El corazón es un músculo errático".

El film que será dirigida por el reconocido realizador Julián Dabien, en una producción de Películas V (Buenos Aires) con producción asociada de Neuronas in Memoriam Cine (Salta). El largometraje, recientemente ganador del prestigioso Concurso de Producción de Largometrajes de Ficción del INCAA, comenzará su rodaje durante la primera mitad del 2026 en escenarios de nuestra provincia.

“Cande me dijo ‘yo soy la persona que estas buscando’”

Gallo contó cómo el casting en donde se buscan mujeres fisicoculturistas/fitness, de 28 a 45 años, niñas y adolescentes, de 8 a 18 años, de todos los rasgos, los cuales no hace falta que tengan experiencia previa.

Si bien el casting recién comenzó, ya hay nombres que suenan para la pantalla. Una de ellas es la exconcejal Cande Correa, quien le envió un mensaje al director para ser parte del casting y ser parte del rodaje de la película.

“Cande me dijo ‘yo soy la persona que estas buscando’” relató el director de cine. Y agregó que es una mujer que había sido tema de conversación entre el equipo. Sin embargo, aún falta que haga el casting correspondiente.

Al igual que Cande, los interesados pueden enviar su CV a: [email protected] con: datos personales: nombre, edad, localidad y celular, fotos y un video de presentación (máximo 30 segundos).