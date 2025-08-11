Niegan malversación de fondos en la Asociación de Jubilados: “Acusar por acusar es fácil”

La Asociación de Jubilados de Salta está en el centro de una polémica tras la denuncia por presunta malversación de fondos por más de 7.000 millones de pesos. En diálogo con InformateSalta, José Luis Criado, presidente de la institución, rechazó tajantemente las acusaciones. “Esta denuncia es total y absolutamente falsa, no tiene ningún asidero”, afirmó.

Criado lamentó la difusión de la noticia sin una investigación previa y señaló que “mancha de una manera total y absolutamente calificada, va contra mi honor, contra mi reputación”. Con más de 40 años de carrera como abogado, aseguró que estas imputaciones son “un infundio, una injuria, una calumnia” sin pruebas que las respalden.

El dirigente explicó que la institución atraviesa dificultades financieras comunes a muchas organizaciones debido a la baja colaboración y el contexto económico actual. “Estamos haciendo esfuerzos para poder pagar los sueldos al día, que es lo que más nos preocupa”, detalló y aclaró que la asociación cuenta con 6.000 afiliados y varios inmuebles propios en diferentes localidades de la provincia.

Criado apuntó a quienes impulsan estas acusaciones que “son personas que han intentado llegar a la conducción y no pudieron”. Recordó además que “han hecho juicio, han perdido todos los juicios, han presentado reclamos que fueron convalidados”.

Para finalizar, pidió a la gente “que se acerquen a la institución, que hablen con las personas que manejan la asociación” y remarcó que están “dispuestos a brindar todas las aclaraciones necesarias”. Sobre la denuncia, subrayó: “Acusar por acusar es fácil, pero que la gente no se quede con esa visión”.



