Gran colecta para la comunidad de Rivadavia Banda Sur: “Nos mueve el amor por los chicos"

InformateSalta dialogó con Bachi Guzmán, uno de los organizadores de una gran colecta destinada a la Escuela Puerto Argentino N° 4197, ubicada en la comunidad wichí de Rivadavia Banda Sur.

“Fuimos todos los años ayudando, y aunque algunos médicos ya no están, la movida sigue con los familiares y amigos”

El proyecto nació hace más de 30 años cuando su padre, médico, se sumó como padrino de la escuela. “Fuimos todos los años ayudando, y aunque algunos médicos ya no están, la movida sigue con los familiares y amigos”, contó Bachi.

La escuela sufrió daños graves hace unos años tras una crecida del río Bermejo que destruyó el edificio original. Actualmente, las clases se dictan en la comunidad La Esperanza, con una sola iglesia y ranchitos alrededor.

Bachi explicó qué se está recolectando: “Ropa en buen estado, juguetes, útiles escolares, artículos de limpieza, alimentos no perecederos y sábanas, colchas, almohadas, para que los chicos tengan un mejor descanso”.

Cada alumno recibe una bolsita con lo necesario, desde un cepillo de dientes hasta zapatillas. En total son 122 niños, de entre los más pequeños hasta séptimo grado. También se entregan donaciones a las 68 casas de la comunidad, con la intención de repartir todo de forma equitativa.

La colecta continúa hasta el 15 de septiembre, y la gente puede colaborar acercándose a puntos de donación:

Doña Coca

Peña Machay

Mandala Growshop

Universitario Rugby Club

También es posible ayudar con transferencias a nombre de Joaquín Guzmán (cuenta Lemon).

“Nos mueve la solidaridad y el amor por estos chicos que merecen lo mejor. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma y es muy bienvenida”, concluyó Bachi Guzmán. Quienes quieran contactarse pueden buscar en Instagram a @padrinospuertoargentino o @bachiguzman directamente.