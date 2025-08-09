Impulsan un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio de presidentes y jueces de la Corte

En medio de la pulseada política por el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el PRO reactivó un proyecto para poner fin a las asignaciones vitalicias que cobran quienes ocuparon los más altos cargos del país.

La propuesta, firmada por el diputado bonaerense Gerardo Milman, apunta a derogar un régimen que -según sus fundamentos- resulta "inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos" y que actualmente beneficia a miembros de la Corte Suprema, exmandatarios, exvicepresidentes y familiares de expresidentes fallecidos.

El debate surge en medio de la disputa entre el presidente Javier Milei y la oposición por el sostenimiento o no del veto del Poder Ejecutivo, que rechazó el aumento del 7,2% a las jubilaciones y pensiones.

La actual norma, sancionada en 1991, otorga asignaciones vitalicias a quienes hayan ocupado los máximos cargos del Poder Ejecutivo Nacional bajo condiciones claramente privilegiadas y desconectadas de los parámetros del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

"Este proyecto tiene una motivación clara: terminar con un privilegio inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos que deben regir una democracia moderna", fundamentó Milman en su presentación.

"Con el régimen actual, al menos 13 expresidentes y exvicepresidentes han percibido montos que superan ampliamente los $6.000.000 -en valores actualizados a 2025-, lo que representa un gasto fiscal financieramente injustificable en el contexto de una economía contraída y un sistema previsional colapsado", sostuvo el legislador nacional.

Los jubilados de privilegio

En la actualidad, hay cuatro expresidentes que perciben jubilaciones del régimen especial, tres exvicepresidentes y cuatro familiares. Los exmandatarios son Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, María Estela Martínez de Perón y Alberto Fernández; y los exvicepresidentes, Julio Cobos, Gabriela Michetti y Daniel Scioli.

Entre los familiares figuran: Zulema Yoma, viuda del expresidente Carlos Menem; Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa; Bety Nelly Andrés, viuda del expresidente de facto Roberto Levingston; y Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido, exjefe de Estado.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no percibe la jubilación de privilegio ni la pensión como viuda de Néstor Kirchner, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le revocó el beneficio. Lo mismo ocurrió con del exvicepresidente Amado Boudou, argumentando que "la finalidad de la asignación de privilegio oportunamente otorgada a favor del titular deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional", según la resolución de 2024.

Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Cristina Kirchner recibió una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En tanto, el presidente Javier Milei renunció el año pasado, por nota, a la jubilación de privilegio, por "decisión indeclinable para no ejercer el derecho" a la futura prestación. La ANSES ya aprobó su determinación.

Los argumentos de Milman

El legislador sostuvo que "el sistema previsional argentino presenta un déficit estructural que oscila entre el 2% y el 3% del PBI, dependiendo del año y la metodología de cálculo, sumado a la baja densidad de aportes, alta informalidad laboral y una marcada regresividad en la distribución de los beneficios.

El 65% de los jubilados cobra haberes mínimos o cercanos al mínimo, y las sucesivas reformas estructurales han afectado la movilidad y la previsibilidad del sistema".

"En este contexto crítico, cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva. En una Argentina empobrecida, con jubilaciones mínimas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, con millones de trabajadores informales sin aportes y generaciones enteras que se preguntan si alguna vez podrán jubilarse, no hay justificación alguna para que quienes detentaron el máximo poder institucional del país se retiren con beneficios millonarios", señaló.

Por otra parte, aclaró: "No queremos eliminar el régimen especial por resentimiento, ni es un impulso de revancha, ni siquiera una mirada punitiva. Surge de una convicción ética, política e institucional. Eliminar las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes no solo aliviará marginalmente el gasto público, sino que además enviará un mensaje contundente a la sociedad: que la ley es pareja para todos, que nadie está por encima de ella, que el tiempo de los privilegios terminó y que empieza, de una vez por todas, el tiempo de la responsabilidad".

El proyecto, junto a otras iniciativas similares, deberá ser discutido en la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja.