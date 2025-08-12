En Salta, se retiraron lotes de fentanilo por precaución y aseguraron la provisión en hospitales

La ANMAT emitió un alerta nacional tras detectar posibles irregularidades en la producción de HLB Pharma, que podrían haber derivado en la contaminación de ciertos lotes de fentanilo.

Tras una investigación por decesos en clínicas y hospitales del país a causa de dos lotes contaminado, se suman víctimas fatales por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Virginia Ocaña, jefa de Farmacia del Ministerio de Salud Pública, informó que desde mayo se lleva adelante el retiro preventivo de todos los lotes de fentanilo y otros medicamentos del laboratorio HLB Pharma, esto a raíz de la advertencia del ANMAT y una orden judicial.

Si bien no se pudo establecer hasta el momento una relación directa entre fentanilo presuntamente contaminado y los gérmenes aislados que motivaron el alerta, se procedieron a acciones preventivas.

En la provincia en particular, no se detectaron lotes contaminados en el deposito central ni en hospitales públicos, pero se dictó la cuarentena inmediata de todos los productos vinculados a la marca. Por otro lado, Ocaña dijo que la cartera sanitaria no adquiere insumos del laboratorio mencionado y que los medicamentos retirados fueron remplazados inmediatamente, informó Nuevo Diario.

“Tenemos stock de fentanilo de otra marca que ya están distribuidos en los hospitales”.

La jefa de Farmacia del Ministerio, explicó que la medida responde a la instrucción judicial, por la cual cada parte pública y privada debe custodiar y conservar los medicamentos hasta ser retirados por las autoridades que corresponda.