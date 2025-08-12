“En breve hacemos justicia por Benjita”, el grito de dolor y bronca de familiares y amigos

Tras el asesinato de Benjamín Mamaní, el adolescente de 16 años que perdió la vida tras recibir un puñal, vecinos de B° Solidaridad pidieron justicia en las redes sociales.

La mayoría de los posteos apuntan a cuatro personas pertenecientes al grupo “La Cuadra”, el cual sería liderado por “Coco”, además que miembros del grupo contarían con causas penales previas y que se encontrarían prófugos.

En uno de los posteos hicieron alusión a la fuga de los jóvenes y que la Policía junto a la Brigada los buscan, por lo que pidieron que comuniquen cualquier información al 911: “El asesino se llama J. G. y el hermano con las chicas son cómplices. Ellas les dieron el cuchillo a Jorge para que apuñale al menor que estaba jugando a la pelota con sus amiguitos. Ellas tiraban vidrios, mangas de quilomberas, que vergüenza”.

En otro de los mensajes advirtieron que harían justicia por Benjamín: "Sabelo hermano en breve hacemos justicia por Benjita”.

Por otro lado, una de las publicaciones expresaba el dolor por la pérdida, pidiendo justicia y fuerza para la familia del adolescente: “Después andan llorando cuando están guardados, son unos dañosos (…) ojalá paguen todo lo que hicieron, solo jugaba a la pelota, vinieron a hacerse los dueños del B° y a quitarle la vida”.

“Fuerza para tu familia mi negro, te voy a extrañar tanto” finalizaba el mensaje.