Crimen de Benjita: La fiscalía investiga y la familia recibe apoyo

En el marco de la investigación por el homicidio de Benjamín "Benjita" Mamani, el adolescente de 16 años que fue apuñalado en barrio Solidaridad, interviene la Dra. Luján Sodero, actual fiscal interina de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas.

En esta etapa inicial, el equipo de la fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y en el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad que registraron el ataque.

Mientras tanto, se dispuso un operativo para brindar contención a la familia del joven, que atraviesa horas de profundo dolor.

Fuentes judiciales indicaron que en las próximas horas se dará a conocer información más detallada sobre los avances del caso y las posibles imputaciones.

La comunidad sigue atenta a las novedades, en medio de la conmoción por otro hecho de violencia en la zona sudeste de la ciudad.