Con una copia de llave, abrieron la caja fuerte y robaron a una empresa de transporte

En una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad se admitió la prueba ofrecida para el debate oral en relación a una causa por el delito de hurto agravado por el uso de llave falsa.

El hecho denunciado tuvo lugar el 10 de noviembre de 2021 en las oficinas de una empresa de transporte y logística.

La damnificada relató que ese día ingresó a la caja fuerte de la firma y guardó 200 mil pesos. Al día siguiente constató que el dinero no estaba.

De la revisión de las cámaras de seguridad surgieron imágenes en las que se observaba a las personas imputadas actuando de forma coordinada: mientras una de ellas distraía a la víctima, la otra manipulaba la caja fuerte y ocultaba el dinero.

La denunciante manifestó sus sospechas acerca de que los autores del hecho habrían realizado una copia de la llave dado que un mes antes habían sufrido un incidente similar.

Durante la audiencia, el juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, admitió el corpus de prueba consistente en testimoniales, documentales e informes solicitados a entidades bancarias y organismos públicos.

Seguidamente ordenó remitir la causa para sorteo del tribunal que tendrá a su cargo la audiencia de debate.