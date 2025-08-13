Con Rinaldi de vuelta y una duda en la delantera, el "Albo" se prepara para recibir a Maipú

Tras un empate con sabor a poco frente a Los Andes, Gimnasia y Tiro se prepara para un duelo que puede marcar el rumbo de sus aspiraciones, recibiendo a un rival directo en la lucha por los puestos de arriba.

Con el empuje de su gente y la convicción de hacerse fuerte en su estadio, buscará quedarse con los tres puntos ante Deportivo Maipú, el próximo viernes desde las 22 hs en el estadio David Michel Torino.

Para este partido, podrá contar con el regreso de Nicolás Rinaldi, quien ya cumplió la fecha de suspensión y está listo para volver al equipo.

La mala noticia es la baja de Matías Birge, el león del mediocampo, que quedará afuera por acumulación de tarjetas. Todo indica que Franco Silvetti ocupará su lugar.

Duda en la delantera: el destacado ingreso de Lautaro Gordillo en el último encuentro frente a Los Andes dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, que ahora evalúa su inclusión desde el arranque. Esto pone en duda la titularidad de Nicolás Contin, y no se descarta un cambio en esa posición para el próximo compromiso.

Hoy será la práctica formal de fútbol y “Tete” Quiroz definirá el once que enfrentará a El Cruzado.