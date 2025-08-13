Hinchas leprosos copan Salta a la espera del duelo con Atlético Tucumán

La delegación de Newell’s arribó ayer martes a la ciudad de Salta, alrededor de las 21, donde hoy a las 19.30 enfrentará a Atlético Tucumán en el estadio Padre Martearena, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Desde su llegada, los primeros hinchas rojinegros se hicieron sentir, recibiendo al equipo con cánticos y banderas, demostrando que la pasión por el “Ogro” y la Lepra viaja más de 1.200 kilómetros desde Rosario hasta la capital salteña.

Aunque el grueso de los simpatizantes llegará hoy, día del partido, quienes adelantaron su viaje ya se encuentran en la ciudad, disfrutando del ambiente futbolero y mostrando su aliento constante al equipo.

Por su parte, los hinchas de Atlético Tucumán tienen un recorrido mucho más corto, de apenas 300 kilómetros, y se espera una fuerte presencia en el estadio, luego de que su equipo eliminara a Boca en la ronda anterior del certamen.

La previa promete ser vibrante en Salta, con la ciudad lista para recibir a ambos equipos y a sus seguidores, en un duelo que definirá quién avanza a los cuartos de final de la Copa Argentina.