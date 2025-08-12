Copa Argentina: Dónde comprar las entradas para Atlético Tucumán y Newell's

Este miércoles desde las 19:30 se jugará una nueva fecha de la Copa Argentina en Salta. Será el partido por los octavos de final, el cuál dará incio a las 19:30 en el Estadio Padre Martearena.

Desde este miércoles 13 de agosto, de 13 a 17, se habilitarán las boleterías Sur del estadio Padre Martearena para los hinchas tucumanos que vengan a apoyar al Decano.

En el caso de los hinchas rosarinos, que ya han comenzado a llegar a Salta, podrán comprar sus entradas este miércoles desde las 13 y hasta las 17, en la boletería de Platea del estadio Padre Martearena de Salta.

Los precios son: Menores $25000, Populares $35000 y plateas $50000. Las entradas se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo, tarjeta de crédito o débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.