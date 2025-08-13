Murió la joven accidentada en moto cerca del parque San Martín

Triste novedad fue la que se conoció rondando el mediodía de este miércoles, cuando trascendió que una de las jóvenes que se accidentó la semana pasada en cercanías del parque San Martín, terminó perdiendo la vida luego de 9 días de agonía.

Según la información que compartió el medio Radio Salta, la joven que pereció se llamaba Gabriela Guzmán, tenía 19 años y vivía en barrio La Lonja, siendo ella una de las dos accidentadas en el siniestro acontecido el pasado 4 de agosto.

En la colisión, la damnificada sufrió traumatismo encéfalo craneano y fue asistida con respiración mecánica hasta su fallecimiento esta madrugada, en el hospital San Bernardo, donde estaba internada. Su muerte es el segundo deceso en el mes, dentro del conteo de personas que perecieron en siniestros viales, aumentando el número anual a 72.

Cabe recordar que, en las primeras horas del lunes de la semana pasada, fueron dos jóvenes quiene circulaban a bordo de una motocicleta las que resultaron gravemente heridas tras ser embestidas por otro rodado similar, el cual se dio a la fuga.

Eso fue mediando las 5.30 horas, cuando las chicas circulaban en su rodado y, por causas que aún se investigan, fueron embestidas por una segunda motocicleta. Las jóvenes fueron asistidas de inmediato por personal del SAMEC y trasladadas al nosocomio cabecera.