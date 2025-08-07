¿Se acelera la inflación? En CABA registró un 2,5% durante julio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en julio y aceleró por segundo mes consecutivo, en este caso por la suba de servicios (+3,3%) y de estacionales (+9%). La variación acumulada del año se elevó hasta los 18,1% y la interanual se ubicó en el 40,9%. La semana que viene se conocerá la medición nacional, aunque la de CABA suele marcar una tendencia.

Dentro de las divisiones la que más aumentó la encabezó restaurantes y hoteles con el 5,3%. Esto sucedió como resultado de "los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos", debido a las vacaciones de invierno y "en los precios de los alimentos en restaurantes, bares y casas de comidas".

Por otro lado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,3% al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. Además, transporte promedió un incremento del 3,6% por la suba de precios de aéreos, combustibles y colectivos.

Alimentos y bebidas aumentó 1,8% por el avance de verduras, tubérculos y legumbres (+6,9%), carnes y derivados (+1,2%) y pan y cereales (+1,6%). Por último, recreación y cultura se elevó 3,6% e incidió por las subas en los valores de los paquetes turísticos.