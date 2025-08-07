Junio fue un mes rojo para la industria que cayó 1,2% mensual

Economía07/08/2025
LUZ INDUSTRIAS

La industria manufacturera no muestra una tendencia clara durante el primer semestre: cayó en tres de los seis meses del año. En junio cedió 1,2% en la medición mensual y volvió a un nivel general de 116,9 a tan sólo 0,9% de marzo de acuerdo a datos de el INDEC.

Frente al mismo mes de 2024, muestra un alza de 9,3%, ya que el umbral de la producción estaba muy bajo producto de la recesión. Tal es así que en el primer semestre acumula un incremento de 7,1% respecto al mismo período del año previo.

Pese a la caída, de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera fueron quince las que presentaron subas interanuales en junio

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día