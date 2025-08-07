Junio fue un mes rojo para la industria que cayó 1,2% mensual

La industria manufacturera no muestra una tendencia clara durante el primer semestre: cayó en tres de los seis meses del año. En junio cedió 1,2% en la medición mensual y volvió a un nivel general de 116,9 a tan sólo 0,9% de marzo de acuerdo a datos de el INDEC.

Frente al mismo mes de 2024, muestra un alza de 9,3%, ya que el umbral de la producción estaba muy bajo producto de la recesión. Tal es así que en el primer semestre acumula un incremento de 7,1% respecto al mismo período del año previo.

Pese a la caída, de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera fueron quince las que presentaron subas interanuales en junio