El Chelo Delgado será el encargado de elegir al próximo mánager de Boca: Quiénes son los candidatos

Tras las salidas de Chicho Serna y Raúl Cascini, en Boca empezó un cambio radical en el área del fútbol profesional y está en marcha la búsqueda de un mánager. En las últimas horas, se dio a conocer una fuerte decisión de Juan Román Riquelme: el Chelo Delgado será el encargado de elegirlo y hay un candidato principal.

Si bien la decisión final se tomaría en conjunto entre Delgado y Riquelme, el exdelantero está abocado a la búsqueda de varios perfiles y hay tres posibilidades sobre la mesa, según contó el periodista Diego Monroig en ESPN.

En las últimas horas, el que ganó mucho terreno en la consideración es Néstor Pekerman. El experimentado entrenador y formador habría propuesto sus condiciones, que apuntarían a una reforma casi total de los manejos del fútbol en Boca. Desde la dirigencia estarían dispuestos a aceptar estas condiciones.

Por otro lado, Carlos Fernando Navarro Montoya sigue en carrera y es uno de los principales nombres. El Mono tiene estudios avalados por la Conmebol en el área del manejo del fútbol y está a la espera de un llamado.

En tercer lugar, aparecería un “tapado”, del cual no se filtró el nombre, pero que en las próximas horas podría recibir la propuesta de la dirigencia del Xeneize.

De esta manera, no se descarta que se vuelva a la pluralidad de voces a la hora de la toma de decisiones y que asuma una dupla en el órgano que reemplazará al Consejo de Fútbol.

Según deslizaron desde Boca, la decisión final será tomada “con calma” y consideran que un nombramiento apresurado puede ser contraproducente en este nuevo ciclo del fútbol profesional.

