Imputan a los detenidos por el crimen de “Benjita” y piden su prisión preventiva

Comentario obligado de estos días fue lo ocurrido en la noche de este lunes cuando, rozando la medianoche, un joven falleció tras una brutal pelea callejera que tuvo lugar en inmediaciones del barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Ahora hubo novedades pues desde la Justicia procedieron a imputar a los dos hermanos detenidos por el asesinato de Benjamín Mamaní, quienes fueron sindicados como sospechosos de la agresión con arma blanca al jovn de 16 años que perdió la vida antes de poder ser asistido.

Según informó prensa del Poder Judicial de Salta, la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, interina en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, imputó de forma provisional a un hombre de 18 años como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, y a su hermano de 20 años, como partícipe necesario del mismo delito.

Durante la audiencia de imputación, ambos fueron asistidos por defensa oficial y prestaron declaración, dando su versión de lo sucedido. Asimismo, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva de los imputados.

Cabe señalar que, tras el crimen ocurrido a principios de la semana, luego del relevamiento de cámaras y de testigos, la Unidad de Investigación UGAP individualizó a los sospechosos, quienes habrían actuado en conjunto, agrediendo ambos físicamente a la víctima, aprovechando que esta se encontraba en estado de absoluta indefensión y sin arma alguna.