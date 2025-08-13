Emotiva despedida a “Benjita”, el joven asesinado en B° La Paz

La ciudad de Salta sigue conmocionada por el crimen de Benjamín Mamaní, de 16 años, ultimado el lunes pasado en el barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad.

El velorio comenzó ayer, a las 16:00 en Pieve, ubicado en San Luis 548, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para acompañar a la familia en el dolor.

En tanto, la misa de cuerpo presente será hoy, a las 9 horas, y luego se realizará la salida hacia el lugar de descanso final.

Benjamín recibió dos puñaladas en el tórax durante un enfrentamiento en una cancha en la zona sudeste de la ciudad.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad lograron detener a dos de los responsables en la localidad de Rosario de Lerma.

Vecinos expresaron su indignación por el crimen y la preocupación por la violencia en la zona.