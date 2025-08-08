Susto en una escuela de Güemes por fuerte olor a gas: Evacuaron a los alumnos

Un fuerte olor a gas obligó a evacuar a los alumnos de la Escuela "Prof. Clara Gutiez" N4693 en General Güemes durante la tarde de este jueves. El hecho ocurrió mientras se desarrollaban las clases del turno tarde, y rápidamente se activaron los protocolos preventivos.

"No hubo pánico, pero sí algunos chicos se descompusieron”

Según relató una madre en diálogo con SomosSalta, los chicos debían salir a las 18:15, pero desde las 17:00 se pidió a las familias que los retiraran por precaución. “La seño dijo que antes el olor era más fuerte, no se sabe si viene de adentro o de afuera. No hubo pánico, pero sí algunos chicos se descompusieron”, aseguró.

Una vecina de la zona también confirmó que el olor era evidente dentro del establecimiento y que las clases quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.

Personal de Bomberos se hizo presente en la institución junto a técnicos de GASNOR para revisar medidores, vehículos y cañerías cercanas. Aunque aún no se detectó el punto exacto del escape, los equipos de medición confirmaron la presencia de gas en el ambiente. Se esperan nuevas evaluaciones.